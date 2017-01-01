Şanlıurfaspor, "özel kamp" yapıyor

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ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, ligde kalma mücadelesi veren takımın Bolu'da yoğunlaştırılmış özel kamp yaptığını söyledi.

Büyükfırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde kalma yolunda yakaladıkları avantajı daha iyi kullanabilmek için sarı-yeşilli ekibin, teknik direktör Hayati Soydaş yönetiminde Bolu'da özel bir kamp programı yaptığını ifade etti.

Futbolcuların kampta gol ve pas çalışmasına yoğunlaştığını dile getiren Büyükfırat, "Deplasmanda oynayacağımız Manisaspor maçına kadar Bolu'da ciddi bir kamp yapacağız. Futbolcularımız çok istekli ve azimli bir şekilde idmanlara katılıyor. Kümede kalmayı garantilemek için Bolu'da yoğunlaştırılmış özel bir kamp yapıyoruz. Ligde kalmayı büyük oranda garantilediğimizi düşünüyoruz. Risk almadan kalan maçlarımızı da kazanarak, sezonu kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfaspor, topladığı 33 puanla 33. haftaya 15. sırada girdi.