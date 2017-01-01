Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kadın avukat adliyeye gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen avukatlara yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde Alaplı ilçesinde ve Kayseri'de gözaltına alınan avukatlar Zeynep Ö. ile Elif A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Bu arada Kayseri'de gözaltına alınan Elif A'nın Alaplı Barosuna kayıtlı bulunduğu, ayrıca şüphelilerin telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" olduğu tespit edildiği öğrenildi.