GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ot yüklü kamyonette 110 kilogram esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ve Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.
Narkotik köpeği Badi'nin de katıldığı aramada aracın gizli bölmesinde paketlenmiş 110 kilogram esrar bulundu.
Ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla kamyonet sürücüsü E.Ç'yi gözaltına aldı.
Kamyonetteki 2 küçükbaş hayvan ise Nizip İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.