Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN (AA) - Van'da bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada fasulye görünümlü 2 kilo 463 gram afyon sakızı bulundu.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan Kanada'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine kentteki bir kargo aktarım merkezinde "Şila" isimli dedektör köpeğinin de kullanıldığı arama gerçekleştiren ekipler, Kanada'ya gönderilmek istenen pakette fasulye görünümlü 2 kilo 463 gram afyon sakızı buldu.
Olayla ilgili kargo göndericisinin arandığı belirtildi.
Yetkililer, söz konusu uyuşturucunun Türkiye'de ilk defa ele geçirildiğini bildirdi.