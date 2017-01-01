Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİVAS (AA) - MERVE TOPUZ - Sivas'ta savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren bir fabrika, güvenlik güçlerinin her türlü ihtiyacına cevap verebilmek için geliştirilen EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı'nın mayın kilidinden kapı menteşelerine kadar irili ufaklı yaklaşık 400 parçasının üretimini yapıyor.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Gökçeler Makina Limited Şirketi, son dönemde savunma sanayisinde kullanılan araçlar için parçalar üretiyor.

Fabrikada, askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil olmak üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Nurol Makina ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından geliştirilen yüksek koruma ve hareket kabiliyetine sahip EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı için de irili ufaklı yaklaşık 400 parça üretiliyor.

Kaput ve kapı menteşelerinden emniyet, kapı ve mayın kilitlerine kadar çok sayıda parçanın üretiminin gerçekleştirildiği fabrika, Sivas'tan savunma sanayisine önemli hizmet veriyor.

Fabrikanın Genel Müdürü Ahmet Nazmi Gökçeler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmalarının 41 yıllık aile kuruluşu olduğunu söyledi.

Fabrikalarında daha önce plastik enjeksiyon kalıpları ve özel tip makineler ürettiklerini belirten Gökçeler, 2012 yılından itibaren savunma sanayisi için üretim yapmaya başladıklarını aktardı.

Gökçeler, son 4 yıldır EJDER YALÇIN zırhlısı için kritik parçalarının üretimlerini yaptıklarını dile getirerek, "Sivas'ta EJDER YALÇIN zırhlısı için kaput, kapı menteşeleri, emniyet, kapı ve mayın kilitleri, alüminyum çamurlukları üretiyoruz. EJDER YALÇIN'ın irili ufaklı yaklaşık 400 parçasının Sivas'ta üretimini yapıyoruz. Menteşelerinin tamamını biz üretiyoruz." diye konuştu.

- EJDER YALÇIN, Tunus ve Kuveyt'e gidiyor

Üretimlerin iki vardiya halinde 25 işçiyle yapıldığını aktaran Gökçeler, "Üretimimiz ihtiyaca göre değişiyor. Ayda yaklaşık 400 menteşe üretebiliyoruz. Verilen siparişleri öncesinde yetiştirebiliyoruz. EJDER YALÇIN yüzde 100 yerli bir araç ve şu anda yurt dışına ihracatları da gerçekleşmekte. Tunus ve Kuveyt'te Nurol Makine tarafından ihracatı yapılan bir araç." ifadesini kullandı.

Gökçeler, CNC ve manuel tezgahlarda üretim gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Gelen parçaları önce fabrikamızda değerlendiriyoruz. Daha sonra malzeme alımlarını yapıyoruz ve üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Üretimin ardından kaplama ve boya yapılıyor. Son olarak da montajlarını yapıp, kalite kontrollerini tamamlayıp müşterimize teslim ediyoruz." dedi.

Savunma sanayisi alanında hizmet veren fabrika, Alp Havacılık ile yaptığı protokol kapsamında 2012 yılında Boeing 787 sivil yolcu uçağına ait 4 parça ile aynı yıl Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi ile imzaladığı protokol çerçevesinde helikopter gövdesi şekillendirme kalıbı imal etmişti. Fabrikada, Nurol Makina ve Sanayi Anonim Şirketi'nin talebi doğrultusunda TOMA'ların parçaları da üretiliyor.