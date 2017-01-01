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Adliye önünde kendisini bıçakla yaraladı

09 Mayıs 2017 Salı, 11:04
Adliye önünde kendisini bıçakla yaraladı

BURSA (AA) - Bursa'da, haksız yere hapis cezası aldığını öne sürerek adliye önünde bağıran, elindeki bıçakla kendisine zarar veren 73 yaşındaki kişi, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Sabah saatlerinde elinde bıçakla Bursa Adliyesi önüne gelen Fikri T. (73) bağırmaya başladı.

Haksız yere ceza aldığını iddia eden Fikri T, elindeki bıçakla kendisini yaraladı, bir süre etrafına kimseyi yaklaştırmadı.

Adliye Koruma Büro Amirliğinde görevli polislerin sakinleştirmeye çalıştığı yaşlı adam, arkasından yaklaşan bir polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi.

Fikri T, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin, ağabeyi N.T'nin (75) şikayeti üzerine Bursa 23. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı ve ağabeyini darbettiği gerekçesiyle 3 ay 22 gün hapis cezası aldığı öğrenildi.

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