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Otobüs tarım işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı: 20 yaralı

09 Mayıs 2017 Salı, 11:06

AKSARAY (AA) - Aksaray'da yolcu otobüsünün tarım işçilerini taşıyan minibüsle çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa T. idaresindeki 31 FZ 101 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara karayolunun 42. kilometresinde, tarım işçilerini taşıyan Sinan Varol (33) yönetimindeki 06 FR 7025 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 18 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Sinan Varol'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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