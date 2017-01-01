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Kahramanmaraş FETÖ/PDY operasyonu

09 Mayıs 2017 Salı, 11:09

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla aralarında eski kamu görevlileri ve bir özel okulda öğretmenlik yapanların da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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