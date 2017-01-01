Yöresel lezzet fuarı açılışına 30 metrelik kebap

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ADANA (AA) - Adana'da yarın başlayacak TÜYAP Adana Fuarcılık AŞ tarafından düzenlenen "Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nın açılışına özel 30 metrelik kebap hazırlanacak.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, yaptığı yazılı açıklamada, bu sene onuncusu gerçekleştirilecek organizasyonun 14 Mayıs'a kadar süreceğini belirtti.

Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarın, tarihten gelen yemek kültürlerinin yaşatılmasına önemli bir katkı sağlayacağını aktaran Alagöz, şöyle devam etti:

"Çukurova'mız verimli topraklarının yanı sıra yemek turizmi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Adana'mız kebabı, şalgamı ve içli köftesiyle Türkiye'nin olduğu kadar dünyanın da dikkatini çekiyor. Anadolu mutfağımızın lezzetlerinin bir araya geleceği fuarımızda 5 gün boyunca yöresel lezzet resitali sunulacak. Doğrudan tüketiciye ulaşmayı amaçladığımız fuarımız Çukurova'daki yemek turizmini canlandırmak için önemli bir adım olacak. Tarım ve tarıma dayalı sanayi ile ön plana çıkan Çukurova'da, bölge nüfusunun büyümesine paralel olarak gıda sektörü de hızla büyüyor. Dünya genelinde artan nüfusla gıdaya olan ihtiyaç da hızla artıyor. Doğal kaynakların kullanımına yönelik dev adımlar atılırken doğal gıda ve yöresel yiyeceklerimizin önemi her geçen gün daha da ön plana çıkıyor. Fuarımızda kültürel lezzetlerimizi tanıtırken, yemeklerin püf noktaları da usta aşçılar tarafından anlatılacak."

- Açılışa özel 30 metrelik kebap

Alagöz, fuarın Çukurova'da ekonomiye ve yatırımlara da katkı sağlayacağını aktararak, "Fuarımızda katılımcı firmalar ve tüketiciyi bir araya getirerek yoğun bir ziyaretçi bekliyoruz. Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Van başta olmak üzere Türkiye'nin her şehrinden katılımcı firma ağırlayacağız. Açılışa özel 30 metrelik bir kebapla şov yapmaya hazırlanıyoruz. Fuar alanının girişinde kurulacak dev mangalda 20 kişinin iş birliği ile pişirilecek olan kebap, ziyaretçilere ikram edilecek. İlk gün ayrıca ünlü gurme ve yazar Nedim Atilla fuarımızı ziyaret edecek." ifadesini kullandı.

Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Adana Organize Sanayi Bölgesi, KOSGEB ve Çukurova Fuarcılık AŞ'nin de organizasyona destek verdiğini bildiren Alagöz, ziyaretçileri fuara beklediklerini kaydetti.



