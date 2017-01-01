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Van'da kurtarma tatbikatı

09 Mayıs 2017 Salı, 11:23
Van'da kurtarma tatbikatı

VAN (AA) - Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE), kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Valilik bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile trafikte başarılı emniyet ve jandarma personeline ödüllerin verildiği törenin ardından, Cumhuriyet Caddesi'nde tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta senaryo gereği kaza yapan otomobilde sıkışan iki kişi, UMKE ve trafik ekiplerince kurtarıldı.

Çevredeki vatandaşlar da tatbikatı ilgiyle izledi.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Taner Emre, ulaşım sorunun zaman zaman trafik kazalarına yol açtığını söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de çok ciddi bir sorun haline gelen trafik probleminin en aza indirilmesinin toplumsal ve bireysel farkındalıkla gerçekleşebileceğini anlatan Emre, şöyle konuştu:

"Dünyada her yıl 1 milyon 250 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor, 50 milyon insan yaralanıyor. Türkiye'de de her yıl ortalama 14 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor, 240 bin kişi yaralanıyor. 2017 yılının ilk çeyreğinde Van'da yaptığımız denetimlerde 35 bin 474 araç ve sürücü kontrol edilmiş bunlardan 12 bin 200 araca cezai işlem uygulanmıştır. Bu bağlamda denetimlerimizi aksatmadan devam ettirip trafikte bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz."

Programa Vali Yardımcısı Önder Can, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Semih Süer, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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