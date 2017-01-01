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Bodrum'da lodos fırtınası

09 Mayıs 2017 Salı, 11:25
Bodrum'da lodos fırtınası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde lodos fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi.

Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede saatteki hızı 60 ila 70 kilometreyi bulan lodos fırtınası etkili oluyor. Akşama kadar etkisini sürdürecek fırtınanın ardından, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Fırtına nedeniyle başta ilçe merkezi olmak üzere bazı mahallelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bodrum açıklarında demirli, yaklaşık 15 metrelik "Çılgın" isimli yat, karaya sürüklendi. Sahildeki işletmelere çarparak duran yatta maddi hasar oluştu.

Bitez sahilinde bazı ağaçların dalları koparken, işletmelerin önlerindeki masa ve sandalyeler sürüklendi. İşletme çalışanları sahile yakın yerde duran eşyaların denize düşmemesi için önlem almaya çalıştı.

Kumbahçe sahilindeki bazı işletmelerde de maddi hasar meydana geldi. Sahil tarafındaki masa ve sandalyeler, yoğun dalgalar ve fırtınadan zarar gördü. İşletme yetkilileri, zarar gören yerleri onarmaya çalıştı.

İlçede tatilini sürdüren yerli ve yabancı bazı turistler de sahilde fırtınayı izledi.

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