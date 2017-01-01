Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Ankara merkezli 81 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B, G.G, K.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüphelilerin, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgütte "mahrem imam" olarak anıldıkları iddia ediliyor.
Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla 26 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Muğla'da 11 zanlı gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.