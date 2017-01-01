CK'dan üç yeni tarife

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ANTALYA (AA) - CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından, "Enerjim Organik", "Enerjim Eğitiyor" ve "Enerjim Kamu" tarifeleri hizmete sunuldu.

Isparta, Burdur ve Antalya başta olmak üzere Türkiye genelinde 81 ilde toplam 1,7 milyon aboneye hizmet veren CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından, eğitime faydalı, doğaya duyarlı ve kamu çalışanlarına yönelik yeni tarifeler uygulanmaya başlandı.

Antalya Su Otel'de düzenlenen basın toplantısında, CK'nin yeni tarifeleri "Enerjim Organik", "Enerjim Eğitiyor" ve "Enerjim Kamu"nun tanıtımı yapıldı.

CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürü Erol Değerli, buradaki konuşmasında, eğitim ve doğaya duyarlılığı tarifeyle buluşturarak bir ilke imza attıklarını söyledi. Doğal yaşama ve çevreye büyük önem verdiklerini belirten Değerli, "Şirket olarak eğitime, doğal yaşama ve çevreye büyük önem veriyor, genç nesillerin yetişmesine katkı sağlayan, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilirlik üzerine geliştirilen tüm projelerin içinde yer almaya çalışıyoruz. Bu kapsamda yeni tarifeler geliştirdik." dedi.

- Her abone için bir fidan dikiliyor

Değerli, hayata geçirdikleri "Enerjim Organik" tarifesi kapsamında, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevreye duyarlı aboneleri adına CK Akdeniz Elektrik Hatıra Ormanı'na fidan dikeceklerini bildirdi.

"Enerjim Eğitiyor" tarifesi ile öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacaklarını belirten Değerli, "Abonelerin ihtiyaçlarına yönelik, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunmak için çalışan CK Akdeniz elektrik olarak, sektörde ilk ve tek özelliğine sahip 'Enerjim Eğitiyor' ile çocuklarımızın eğitimine destek oluyoruz. Enerjim Eğitiyor tarifesi çerçevesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine, birinci sınıftan 8. sınıfa kadar internet üzerinden eğitim imkanı sunan 6 aylık Okulistik paketi hediye ediyoruz." diye konuştu.

Değerli, "Enerjim Kamu" tarifesi ile de kamuda çalışan ve kamudan emekli olan abonelerine özel indirimler yaptıklarını anlattı.

Bu uygulamanın da ilk olduğunu dile getiren Değerli, "Bu tarifeden, kamu personelinin yanı sıra serbest tüketicinin üç yakını da yararlanabiliyor." ifadesini kullandı.

Değerli, müşteri memnuniyeti kavramının tüm dünyada ön planda olduğunu belirterek, "Bizim sektör de müşteri potansiyelini artıran bir sektör. Dünyada müşteri memnuniyeti en ön planda. Şirket olarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.



