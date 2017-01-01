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Kilis'teki FETÖ/PDY operasyonu

09 Mayıs 2017 Salı, 12:00

KİLİS (AA) - Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 polis, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Elazığ, Van, Bitlis emniyet imamı olduğu iddiasıyla Ö.U. ve Şırnak emniyet imamı olduğu iddia edilen M.K.S, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.U. ve M.K.S, Kilis Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı.

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