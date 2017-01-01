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Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

09 Mayıs 2017 Salı, 12:13

OSMANİYE (AA) - Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Osmaniye'de gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik ülke genelinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, örgüte ait çok sayıda doküman bulunduğu belirtildi.

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