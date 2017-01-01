Selimiye Camisi ibadet ve ziyarete kapatılmadan onarılacak

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EDİRNE (AA) - Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak kabul ettiği ve Sultan II. Selim tarafından yaptırılan Selimiye Camisi'nin, restorasyonu sırasında ibadet ve ziyarete açık olacağı bildirildi.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, yaptığı açıklamada, Mimar Sinan’ın ustalık eseri, UNESCO Kültür Miras Listesinde yer alan Selimiye Camisi'nde yapılacak restorasyon çalışması için, proje çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Güneren, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından rölöve projesinin onayladığını, restitüsyon ve restorasyon projelerinin de onaylanmasının ardından camideki onarım çalışmalarının en geç 2018 yılının başında başlanmasının beklendiğini ifade etti.

Selimiye Camisi’nin statik açıdan bir problemi olmadığını belirten Güneren, "Selimiye Camisi'yle ilgili çok şükür büyük sıkıntı yok. Tabii yılların getirdiği bir yıpranmışlık ve kirlenmişlik ve bazı malzemelerin değişiklik ihtiyacı var. Statik açıdan bir probleminin olmaması bizi sevindiriyor. Projelerin 2017’nin sonu 2018’in başı gibi incelenip onaylanmasını bekliyoruz. Ardından restorasyon çalışmalarına başlanacak." dedi.

Restorasyon çalışmalarının titiz bir şekilde yürütüleceğini vurgulayan Güneren, şunları kaydetti:

"Restorasyon çalışmalarında ilk olarak üst örtü dediğimiz kurşun örtüde sıkıntılar giderilecek. Kurşun örtü elden geçirilecek gerekirse tamamı yenilenecek. Böylece akma ve kalem işlerinde bozulma gibi hususları gidermiş olacağız. Ayrıca kapılarda, pencerelerde sıkıntılar var bunlar elden geçirilecek. Taş temizlikleri yapılacak. Minarelerde de onarımlar olacak.

Selimiye Camisi Edirne için Türkiye için çok önemli bir cami. İbadete kapatmayı düşünmüyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü böyle önemli yapıları ibadete kapatmadan restore etmekte mahir. İbadete kapatılmadan kısım kısım yaparak restorasyonu tamamlamayı düşünüyoruz. Tabii bu ölçekteki camilerin restorasyonları 3 yıldan fazla sürüyor. Restorasyonlar aceleye gelecek işler değil. Alınacak kararlar doğrultusunda süreç işleyecek. Hızlı yapmak, doğru yapmak anlamına gelmiyor. Gereği neyse onu yaparak sindire sindire doğru malzemeyle doğru işçilikle yapacağız. 3 yıldan aşağı sürmez.”

