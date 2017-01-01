Kayseri'de mahkumun cezaevinden firar etmesi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 2 yıl önce kaybolan kadının katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan cezaevi firarisi tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu, 2015 yılında kaybolan Betül Türkmen'i öldürdüğü tespit edilen erkek arkadaşı E.T. ile olayı bildikleri öne sürülen arkadaşları Ö.M, Ş.Y, H.A, S.D, S.Ç. ve M.K'nın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan E.T. tutuklanırken, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Ailesi tarafından 2 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan Türkmen'in dosyası, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince derinlemesine incelenmiş, başka bir suçtan yattığı Niğde Açık Cezaevinden firar eden ve olayla ilgisi olduğu belirlenen E.T. dün gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden E.T'nin kadını gömdüğü yerde kazı yapılmış ve cesede ulaşılmıştı.