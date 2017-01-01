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Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı

09 Mayıs 2017 Salı, 12:35
Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda Ankara yönüne giden Gökhan Yazıcı idaresindeki 78 BC 948 plakalı otomobil, sanayi kavşağında kent merkezine giden Yavuz Çotur yönetimindeki 14 NC 376 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Şenay Doğancık ve Basri Doğancık yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 motorize timi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü.


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