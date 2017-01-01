Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen bazı kişilerin kimliğini tespit etti.

Ekipler, Şırnak ve Hürriyet mahallelerinde bazı adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 11 kişiyi ''terör örgütü propagandası'' yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.