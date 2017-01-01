Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 27 kişiden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen, aralarında meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve görevde bulunanların yer aldığı 24'ü emniyet mensubu 27 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün kentteki emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve görevde olanların bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 27'si İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda göz altına alınmıştı.
Şüphelilerden bazılarının, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıklarının tespit edildiği belirtilmişti.