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Hatay'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele

09 Mayıs 2017 Salı, 12:43

HATAY (AA) - Hatay Valiliğinden, jandarmanın sorumluluk sahasında nisan ayında 4 bin 254 yabancı uyruklunun yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde geçen ay düzensiz göçle mücadelenin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, kentte icra edilen faaliyetlerde 4 bin 254 yabancı uyruklu şahsın yakalandığı ifade edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği değerlendirilen 49 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı, 10'unun adli kontrol şartıyla, 21'inin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, 5'inin ise jandarmadaki işlemlerin ardından serbest kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, göçmen kaçakçılığı olaylarında 32 aracın ele geçirildiği, 123 bin 720 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

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