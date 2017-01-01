Kocakurt Barajı 28 bin dekar araziyi suyla buluşturacak

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde yapımı devam eden Kocakurt Barajı tamamlandığında 28 bin 310 dekar zirai arazinin suya kavuşacağı belirtildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Kocakurt Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Temelden yüksekliği 29,95 metre olan barajın fiziki gerçekleşmesi yüzde 73'e ulaştı. Sivas Kocakurt Barajı'nın tamamlanmasıyla Kocakurt ve Hamal köyü arazilerinin bulunduğu 28 bin 310 dekar zirai alanda sulu tarım yapılabilecek.



Kangal Kocakurt köyü Çetinyar mevkisi Kazıklı deresi üzerinde inşa edilen Kocakurt Barajı, normal su seviyesinde 15 milyon 270 bin metreküp depolama hacmine sahip bulunuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, barajdaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Kocakurt Barajı'nı bu yıl sonunda tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Baraj inşaatı da diğer işlerimiz gibi hızla ilerliyor. Projeyi hizmete aldığımızda bölgedeki zirai araziler suyla buluşacak. Ayrıca milli ekonomiye yılda 11 milyon 644 bin lira katkı ve 832 kişiye de istihdam kapısı sağlayacağız. Bu tür projelerle arazileri modern sulama sistemlerine kavuşturmaya ve çiftçilerimizin gelirini artırmaya devam edeceğiz."