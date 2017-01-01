Bursa Büyükşehir Belediyespor'da ayrılık

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BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Bursa Büyükşehir Belediyespor'da, oyuncular Dora Horvath ve Özge Kırdar gelecek sezon kadroda bulunmayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Özge Kırdar ve Horvath'ın kişisel tercihlerinden dolayı gelecek sezon takımda yer almayacakları belirtildi.

Açıklamada, "Horvath voleybol kariyerini sonlandırmıştır. Özge Kırdar ise kariyerine Polonya'da devam etmek istemesi sebebiyle tercih hakkını kullanmıştır. Her iki sporcumuza da tüm sezon boyunca göstermiş oldukları özveri, çalışma isteği ve örnek kişiliklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz." denildi.