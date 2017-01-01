ADANA (AA) - Adana'da 2 bin 560 kök Hint keneviri ve 173 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi aldı.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, evin damında 2 bin 560 kök Hint keneviri ele geçirildi. Polis, konuyla ilgili şüpheli İlhan Ü'yü (53) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlhan Ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Otomobilde esrar bulundu
Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erkan D. (34) yönetimindeki bir otomobili merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdu. Otomobilin bagaj ve arka koltuğunda 173 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Erkan D, ifadesi alınmak üzere Emniyete götürüldü.