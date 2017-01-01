Gümüşhane'de ev yangını

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de çıkan yangında 4 evde hasar oluştu.

Merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir evde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çatı katındaki kerestelerin tutuşmasıyla bitişikteki evlerin çatılarına da sıçrayan yangına Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir saat süren söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen bir kişi ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Pezük, yangının elektrik kontağından çıktığını ve evlerin çatısında bulunan keresteler nedeniyle kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

Pezük, 4 evde hasara neden olan yangının kontrol altına alındığını kaydetti.