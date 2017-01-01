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Çankırı'da trafik kazası: 5 yaralı

09 Mayıs 2017 Salı, 12:58

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ilgaz-Kurşunlu yönünde giden Abdurrahman Aydın (33) idaresindeki 34 FM 9522 plakalı otomobil, D-100 karayolu Belören köyü mevkisinde aynı yönden seyreden Abdullah Kale (56) yönetimindeki 18 DF 854 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Gülizar Kale (55), Gizem Aydın (19) ve Ayşe Aydın (18) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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