Zil çalmayan okul

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda 6 yıldan bu yana "Zilsiz okul" projesi uygulanıyor.

Okul müdürü Recep Yeşilyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 yılından bu yana görev yaptığı okullarda ders zili çaldırmadığını söyledi.

Cumhuriyet İlkokulu'na 2010 yılında göreve başladığını belirten Yeşilyurt, bir yıllık uyum sürecinin ardından öğretmen ve velileri ikna ederek burada da ders zilini kaldırdıklarına dikkati çekti.

Teknolojinin geliştiğine, zamanın ilerlediğine işaret eden Yeşilyurt, çocukların düşünce yapısının da buna bağlı olarak değiştiğini, dolayısıyla hala eski mantıkla hayata devam etmeye çalışılamayacağını anlattı.

Bu düşüncelerle 6 yıldır okulda ders zili çalınmadığını vurgulayan Yeşilyurt, şunları dile getirdi:

"Öğrencilerde otokontrolün gelişmesine, aklını kullanmaya yardımcı olacağına inanarak zil uygulamasını kaldırdık. Artık çocuklarımız ders zili çalmadan teneffüslerine kendileri çıkıyor, ders zamanı geldiğinde tekrar içeri giriyor. Bu sayede öğrencilerimize zaman kavramını yönetmeyi, zihnini kullanmayı, düşünmeyi, yorumlamayı öğretmeye çalışıyoruz. Emirlere uyan değil, emirleri anlayan çocuklar yetişsin istiyorum. 'Müdür dedi yaptım.' değil, 'Müdür niye bunu dedi?' diyen öğrenciler yetiştirmek amacındayız."

Yeşilyurt, proje ile öğrencilerin doğruyu kendilerinin bulmasını da hedeflediklerini aktararak, "Öğrenciye her yerde doğruyu ben mi göstereceğim? Her zaman gösteremem. Zamanla doğruyu kendisi bulunacaktır. Her birey bağımsız yaşar. Okul, toplum içinde birlikte yaşamayı öğretmek için vardır. Hiç ders yapmazsak öğrenciler yine bir şeyleri öğrenirler. En kötü ihtimalle birlikte yaşamayı öğrenirler." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de uygulamadan memnun olduklarını söyledi.