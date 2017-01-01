Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları

MARDİN (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, Mardin'de 25 kişi gözaltına alındı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelince bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Öte yandan çalışmalar kapsamında 144 iş yeri kontrol edildi ve 894 kişi sorgulandı.
Çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir adreste 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 111 fişek ele geçirildi.
- Siirt
Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese operasyon yapıldı. 89 kişinin sorgusunun yapıldığı operasyonda "kasten yaralama" suçundan hakkında arama kararı bulunan bir kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.