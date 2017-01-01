''Suriye ile savaşa girdiğimizi sanarak tedbirleri artırdık''

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'daki darbe girişimine destek vermek amacıyla 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla, haklarında dava açılan, 15 tutuklu eski askeri personelin yargılanmasına devam ediliyor.

TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında olduğu 15 tutuklu sanık, ceza infaz kurumu ring araçlarıyla yoğun güvenlik önlemleri altında salona getirildi.

Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu çevresinde İl Emniyet Müdürlüğünce, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sanık yakınları, salon girişinde oluşturulan polis kontrol noktasından geçirilerek içeri alındı.

Duruşma TSK'den ihraç edilen üsteğmen Gökhan Bayniş'in savunmasıyla başladı.

Bayniş, hakkındaki suçlamaları reddederek, FETÖ ile hiçbir bağının bulunmadığını ileri sürdü.

Darbe girişimin yaşandığı gece Şehit Haydar Süner Kışlası'nda nöbetçi amir olarak görevli olduğunu belirten Bayniş, 15 Temmuz gecesi saat 22.30 sıralarına kadar hiçbir askeri hareketlilik olmadığını söyledi.

Gece eski Tuğgeneral Koçak'ın kendisini arayarak kışlaya geleceğini ve kriptolu telefonla görüşme yapacağını söylemesi üzerine santral odasına gittiğini ifade eden Bayniş, kriptolu telefonların arızalı olması nedeniyle görüşmeler yapılamadığını anlattı.

İlerleyen saatlerde sıkı yönetim emri geldiğini dile getiren Bayniş, ''Darbe girişiminin yaşandığı gece Suriye ile savaşa girdiğimizi sanarak tedbirleri attırdık. Darbe olacağını hiç düşünmedim. O gece KOKTOD ekiplerininde hazırlığını gördüğümde tedbirlerin arttırılmasında acele edilmesi gerektiğine kanaat verdim. Bu sırada 'Harekat yıldırım' ikazıyla sıkı yönetim mesajı geldi. Mesaja baktığımda sıkı yönetim emrini gördüm ve çok şaşırdım. Baştan tatbikat sandım ama bu tatbikatı da bir hafta önce yapmıştık.'' şeklinde savunma yaptı.

Ani müdahale mangasının nizamiyede hazır bekletildiğini anlatan Bayniş, manga komutanına dışarı çıkmamaları konusunda emir verdiğini bildirdi.

Savcı, askeri personel ve polisin kendisinden habersiz kışlaya giriş çıkış yapmaması yönünde emir verdiğini dile getiren Bayniş, ''O gece kimin kazanacağını görmeden tarafımı belli ettim. Ben hep darbecilerin karşısında durdum. Mühimmat alınmaması yönünde talimat verdim. Koçak, toplantı düzenlediğinde de sürekli darbecilerin karşısında olduğunu söylemesi üzerine hiçbir durumdan şüphelenmedim.'' dedi.

- Darbeci komutanı korumak için tedbir alınmış

Tutuklu sanıklardan bölük komutanı Emin Aksu ise darbe girişiminin yaşandığı gece eski tuğgeneral Bekir Koçak'ı korumak için tedbirleri arttırdıkları bilgisini paylaştı.

Komutanı korumak için 4 uzman çavuşu görevlendirdiklerini anlatan Aksu, uzman çavuşlara ikişer şarjör mühimmat verdiklerini söyledi.

Görevlendirilen uzman çavuşların tecrübeli ve soğukkanlı kişilerden seçildiğini aktaran Aksu, şöyle devam etti:

''Görevim karargahın emniyetini almaktı. Amacım asla darbeci bir komutanı korumak değildi. Faaliyetlerin her birini emirler çerçevesinde yaptım. Koçak'ın darbeye karşı olduğumuzu söylemesi ve bu maksatla KOKTOD hazırlığı yapılması nedeniyle verilen müteakip emirleri hiçbirinin darbe saiki ve art niyetli olduğunu düşünmedim. Faaliyetlerin hiçbirini suç kasıtlı ve art niyetli yapmadım.''

Duruşmaya bir süre ara verildi.