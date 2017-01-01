Yavru kurtlar anne köpeğe emanet

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen birkaç günlük 7 kurdu, yavruları ölen anne köpek besliyor.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Kulp ilçesinde bulunan ve annelerinin öldüğü tahmin edilen yavru kurtlar, bir süre önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı merkeze getirildi.

Merkez sorumlusu veteriner Reşat Ektiren tarafından tedavileri yapılan kurtlar için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan, yavruları ölen bir köpek bulundu. Anne köpeğin sahip çıktığı yavrular, bu sayede süt emmeye başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdür Yardımcısı Fehmi Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan yaralı yaban hayvanlarının bu merkezde tedavi edildiğini belirtti.

Şimdiye kadar çok sayıda hayvana sahip çıktıklarını anlatan Yüksel, yavru kurtları da en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade etti.

Yüksel, "Tahmini 2-3 günlük 7 kurt yavrusu Diyarbakır'dan buraya getirildi. Bunlar çok küçük oldukları için sütle beslenmesi gerekiyor. Biz de barınakta yeni yavrulamış ve yavruları ölen bir köpeği getirdik, beslenmelerini sağladık. Hayvanlar hemen birbirlerine uyum sağladı." dedi.

Veteriner Ektiren ise yavru kurtların bir süre merkezde kalacağını dile getirerek, "Rehabilitasyon süreci zorlu geçecek. Umarım o süreci tamamladıktan sonra yavruları doğal yaşam alanlarına bırakacağız. Hayvanlar şu an gayet sağlıklı, onlarla yakından ilgileniyoruz. Süt emmelerinde de bir problem yok. Bu anne köpek sayesinde inşallah hayata tutunacaklar." şeklinde konuştu.