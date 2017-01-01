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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

09 Mayıs 2017 Salı, 13:30

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 26,25 lira, en yüksek 32,67 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış Şekli

En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
Dana eti HTS 26,2532,67
Sığır eti HTS 24,00 24,00
Kemiksiz et HTS 53,00 53,00
Kuzu eti HTS 30,5031,00
Sucuk HTS 33,00 42,57
Pastırma HTS 46,00 96,80
Salam HTS 37,03 37,03
Sosis HTS 35,26 35,26
Kavurma HTS 50,46 70,00
BuğdayHTS0,901,03
Mısır HTS 0,87 0,98


HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili


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