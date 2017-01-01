Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 26,25 lira, en yüksek 32,67 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|26,25
|32,67
|Sığır eti
|HTS
|24,00
|24,00
|Kemiksiz et
|HTS
|53,00
|53,00
|Kuzu eti
|HTS
|30,50
|31,00
|Sucuk
|HTS
|33,00
|42,57
|Pastırma
|HTS
|46,00
|96,80
|Salam
|HTS
|37,03
|37,03
|Sosis
|HTS
|35,26
|35,26
|Kavurma
|HTS
|50,46
|70,00
|Buğday
|HTS
|0,90
|1,03
|Mısır
|HTS
|0,87
|0,98
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili