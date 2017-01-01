ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yavru kızıl sincap tedavi altına alındı

09 Mayıs 2017 Salı, 13:41

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan yavru kızıl sincap tedavi altına alındı.

İnönü Mahallesi'nde çocuklar tarafından yürüyemez halde bulunan kızıl sincap yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, yaptığı açıklamada, çocuklara duyarlı davranışları dolayısıyla teşekkür ederek, "Kurum personeliyle kızıl sincap yavrusunu alıp, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdik. Burada gerekli muayene ve bakımı yapılacak." dedi.

Doğanay, bir süre gözlem altında tutulacak sincabın, daha sonra doğal ortamına bırakılacağını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER
Kars'ta haklarında arama kararı bulunan 14 kişi yakalandı
YEREL

KARS'TA HAKLARINDA ARAMA KARARI BULUNAN 14 KİŞİ YAKALANDI
Otomobil hafriyat kamyona çarptı 5 yaralı
YEREL

OTOMOBİL HAFRİYAT KAMYONA ÇARPTI 5 YARALI
Kars'ta askeri araç devrildi: 6 yaralı
YEREL

KARS'TA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 6 YARALI
Kars'ta askeri araç devrildi: 6 yaralı
YEREL

KARS'TA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 6 YARALI
Kars'ta kaçak sigara sevkiyatı
YEREL

KARS'TA KAÇAK SİGARA SEVKİYATI
Kars'ta 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

KARS'TA 3 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Digor' da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

DİGOR' DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Kars'taki terör operasyonu
YEREL

KARS'TAKİ TERÖR OPERASYONU

Karayolları Selim-Sarıkamış arasını sıcak asfalt yapıyor
YEREL

KARAYOLLARI SELİM-SARIKAMIŞ ARASINI SICAK ASFALT YAPIYOR
Sarıkamış'ta bir arazide cephanelik ele geçirildi
YEREL

SARIKAMIŞ'TA BİR ARAZİDE CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ
Boyalı Ormanlarında toprağa gömülü 12 dolu tüp bulundu
YEREL

BOYALI ORMANLARINDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 12 DOLU TÜP BULUNDU
Kars'taki &quot;FETÖ ana davası&quot;
YEREL

KARS'TAKİ "FETÖ ANA DAVASI"
İki takım sporcuları bir birine girdi
YEREL

İKİ TAKIM SPORCULARI BİR BİRİNE GİRDİ
Kars'taki BAL maçında olay
YEREL

KARS'TAKİ BAL MAÇINDA OLAY
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini