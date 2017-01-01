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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan yavru kızıl sincap tedavi altına alındı.

İnönü Mahallesi'nde çocuklar tarafından yürüyemez halde bulunan kızıl sincap yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, yaptığı açıklamada, çocuklara duyarlı davranışları dolayısıyla teşekkür ederek, "Kurum personeliyle kızıl sincap yavrusunu alıp, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdik. Burada gerekli muayene ve bakımı yapılacak." dedi.

Doğanay, bir süre gözlem altında tutulacak sincabın, daha sonra doğal ortamına bırakılacağını bildirdi.