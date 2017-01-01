Gaziantep'te köpek dövüştürenlere para cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te köpekleri dövüştürüp görüntülerini sosyal medyada paylaştığı belirlenen 8 kişiye, toplam 39 bin 610 lira ceza uygulandı.
Hayvanları dövüştürüp, buna ilişkin görselleri sosyal medya üzerinden paylaşılmasına ilişkin yapılan şikayetleri değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bildirdi.
Ekipler, yaptıkları araştırmada köpek dövüştürerek sosyal medyada paylaşan 8 kişiye ulaştı.
İfadesi alınan şüphelilere, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten toplam 39 bin 610 lira ceza uygulandı.