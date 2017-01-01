Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı.
Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ilçede esnaflık yapan Asım Ş. (42) ile eşi Yasemin Ş'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki sorgularından sonra mahkemeye çıkartılan zanlılardan Asım Ş. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, eşi Yasemin Ş. ise tutuklandı.