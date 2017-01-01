Düzce'deki FETÖ/PDY soruşturması

DÜZCE (AA) - Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir avukat tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen H.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakkında yakalama kararı bulunan avukat H.Ç'nin yerini tespit eden Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, dün başsavcılığın talimatıyla şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyerek gözaltına almıştı.