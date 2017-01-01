ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ardahan'da boş arazide insan kemikleri bulundu

09 Mayıs 2017 Salı, 13:55

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da eski bir yerleşim alanında çok sayıda insan kemikleri bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ardahan Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt köyü mevkisinde, Karayolları 183 Şube Şefliğine ait tesisin çaprazındaki arazide insan kemiklerini tespit etti.

Bölgede yapılan incelemelerde çok sayıda kafatası ve insana ait farklı kemikler bulundu.

Ardahan Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, konuyla ilgili şu anda açıklama yapmasının doğru olmadığını belirterek, "Kars Müze Müdürlüğünden görevli uzmanlar talep ettik. Onlar gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bilgi verebiliriz." dedi.

Alantar, kemiklerin görüldüğü bölgenin eski bir yerleşim alanı olarak bilindiğine işaret etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER
Ardahan'da Evginler 1943'ün açılışı yapıldı
YEREL

ARDAHAN'DA EVGİNLER 1943'ÜN AÇILIŞI YAPILDI
Vali Özefe, Yalnızçam Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ ÖZEFE, YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Uluçam Köyü insansız kaldı
YEREL

ULUÇAM KÖYÜ İNSANSIZ KALDI
Polis, Rus generale ait olduğu ileri sürülen cesedin başında sürekli nöbet tutuyor
YEREL

POLİS, RUS GENERALE AİT OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN CESEDİN BAŞINDA SÜREKLİ NÖBET TUTUYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini