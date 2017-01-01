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Ormanlık alanda FETÖ elebaşına ait kitaplar bulundu

09 Mayıs 2017 Salı, 13:55

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alanda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ile DVD'ler bulundu.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma devam ederken, Vize ilçesinin Evrencik köyünde ormanlık alanda terör örgütü elebaşına ait kitapların olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, elebaşına ait 12 kitap ile 2 DVD buldu.

Ormanlık alada incelemelerde bulunan ekipler, kitap ile DVD'leri incelemek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

Olayla ilgili şüpheli iki kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.


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