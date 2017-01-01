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Zırhlı polis aracının eve çarpması

09 Mayıs 2017 Salı, 13:58

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde polis aracının evin duvarına çarpması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

İlçede 4 Mayıs'ta zırhlı polis aracının Karşıyaka Mahallesi 715. Sokak'ta bulunan eve çarpması sonucu Muhammet (7) ve kardeşi Furkan Yıldırım'ın (6) hayatını kaybettiği olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında zırhlı polis aracını kullanan polis memuru gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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