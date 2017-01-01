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Komşu eve girip uykudaki 2 çocuğu tüfekle vurdu

09 Mayıs 2017 Salı, 14:01

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde şizofreni hastası olduğu ileri sürülen 67 yaşındaki bir kişi, gizlice girdiği komşusunun evinde pompalı tüfekle uykuda olan 2 kardeşi ağır yaraladı.

İlçeye bağlı Kayapınar beldesinde yaşayan ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen Abdurrahman E, sabah 05.00 sıralarında komşusunun camını kırarak pompalı tüfekle eve girdi.

Abdurrahman E, uykudaki Engin (8) ile Vedat Dündar (14) kardeşlerin üzerine ateş açması sonucu 2 kardeş ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, 2 kardeş Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dündar kardeşlerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırgan, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kayapınar Belde Belediye Başkanı İsmail Koruyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın şizofreni hastası olduğunu ve uzun süredir ilaç tedavisi gördüğünü söyledi.

Ağır yaralı çocukların uzaktan akrabası olduğunu bildiren Koruyan, komşu olan aileler arasında herhangi bir husumet bulunmadığını belirtti.

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