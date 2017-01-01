Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 kişi adliyeye gönderildi.
Alınan bilgiye göre, 26 Nisan'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden bazılarının, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıklarının tespit edildiği öğrenildi.