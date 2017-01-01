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Kırkpınar ağasının altın kemeri hazır

09 Mayıs 2017 Salı, 14:16

EDİRNE (AA) - Kırkpınar'ın güreş ağası için yeni altın kemer hazırlandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, 10 - 16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Her geçen gün daha fazla ilgiye mazhar olan Kırkpınar'ın yalnızca pehlivanlarla değil, ağalarıyla da adından söz ettiren önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Gürkan, üst üste 3 kez Kırkpınar güreş ağalığı yaparak altın kemerin ebedi sahibi olma kuralı gereği Seyfettin Selim'in geçen yıl ikinci kez altın kemeri ebedi olarak aldığını anımsattı.

Bu nedenle bu yıl yeni bir altın kemer hazırlandığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde düzenlenecek olan koç ihalesini kazanarak, bir yıl boyunca Kırkpınar Ağası unvanına da sahip olacak ağamız için yeni bir kemer hazırladık. Hazırladığımız kemerin toplam ağırlığı 467 gram ve 280 gram has altından oluşuyor.

El işçiliğiyle hazırlanan bu kemerin yapımı 10 gün sürdü. Güreşen 2 pehlivanın motiflerinin yer aldığı bu kemer, ebedi sahibini arıyor. Bu kemere sahip olmak için 3 yıl boyunca üst üstte Kırkpınar Ağası olmanız gerekmekte."

Bugüne kadar altın kemere Hüseyin Şahin, Alper Yazoğlu, Adem Tüysüz, Seyfettin Selim (2 kez) ebedi sahibi olmuştu.




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