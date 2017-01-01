ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Engelleri dansla aştılar

09 Mayıs 2017 Salı, 14:21
Engelleri dansla aştılar

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali"nde (ENFEST) çok sayıda engellinin sunduğu gösteri ilgi gördü.

Antalya Kültür Merkezi fuaye alanında gerçekleştirilen festivalde, davetliler ve protokol üyeleri engellilerden oluşan mehteran takımının konseriyle karşılandı. Konserde özel çocuklar, def, davul, zurnayla hünerlerini sergiledi.

Sahneye çıkan otistik, down sendromlu, görme, bedensel, işitme engelliler, sergiledikleri dans figürleriyle konuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Yaptıkları gösterilerle profesyonelleri aratmayan özel çocuklar, halk oyunları, semazen, engelli tekerlekli sandalye ve roman dansıyla izleyenleri büyüledi. Etkinlikte, engelli öğrenciler tenis oynadı, okçuluk hakkında bilgi alarak atış yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, açılışta yaptığı konuşmada, özel çocuklarla büyük bir aile olduklarını söyledi.

Antalyaspor taraftarları, Yörükler ve engellilerle sık sık bir araya geldiğini vurgulayan Türel, Türkiye'de önemli bir festival düzenlediklerini, "Engelsiz Antalya" hedefine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezinde 575 öğrenciye hizmet verdiklerine değinen Türel, "Artık 85 yataklı, 26 odalı sosyal tesisimizde bu kapsamda hizmette. Engelsiz Antalya için çalışıyoruz. Ulaşım ve danışmanlık hizmeti dışında engelsiz ev ve bina çalışmaları yapıyoruz. Engelli kardeşlerimizi çalışma hayatına kazandırma projemiz var, yaz okulları düzenliyoruz." diye konuştu.

- Engelli mola evleri kurulacak

Türel, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayıp, kent merkezinde engelli mola evlerini hayat geçireceklerini ifade ederek, çarşıda, pazarda işi olan ailelerin engelli çocuklarını, özel uzmanlar eşliğinde hizmet verecek mola evlerine bırakabileceğini söyledi.

Engelsiz Türkiye için çalıştıklarının altını çizen Türel, şu değerlendirmede bulundu:

"Sivil toplum kuruluşlarıyla her daim iş birliği içerisindeyiz. Evinde babasının yürütmeye çalıştığı Özge bebek ile bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız ilgilendiler, telefonla kendileri irtibat kurdular. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz de ilk kez Özge bebeği fark ederek, rehabilitasyon merkezimizde tüm rehabilitasyon ve tedavi hizmetlerini üstlendik."

İmkanı olan herkese, bütün kurumlara, şirketlere davette bulunan Türel, amaçlarının sadece özel çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemek olmadığını kaydederek, "Önemli olan farkındalık yaratmak, kafalardaki ve kalplerdeki engelleri ortadan kaldırmaktır. En büyük engel, imkanı olduğu halde hiçbir şey yapmamaktır. Zaman zaman kötü niyetle duygu istismarı yaparak, engelli insanlarımız adına yardım toplayanlar olmakta. Bu istismarı da önlemeliyiz." diye konuştu.

Festival 16 Mayıs'ta sona erecek.

İLGİLİ HABERLER
Mustafa Gül ve 4 meclis üyesi CHP'de
YEREL

MUSTAFA GÜL VE 4 MECLİS ÜYESİ CHP'DE
Kur'an kurslarının minik öğrencileri şenlikte buluştu
YEREL

KUR'AN KURSLARININ MİNİK ÖĞRENCİLERİ ŞENLİKTE BULUŞTU
Polisin sınava yetiştirdiği öğrenciden teşekkür ziyareti
YEREL

POLİSİN SINAVA YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ
'Gözler gülsün' diye el ele verdiler
YEREL

'GÖZLER GÜLSÜN' DİYE EL ELE VERDİLER
Dokuma'nın bahçeleri güzelleşiyor
YEREL

DOKUMA'NIN BAHÇELERİ GÜZELLEŞİYOR
Garajyeri Antalya'da hizmet vermeye başladı
YEREL

GARAJYERİ ANTALYA'DA HİZMET VERMEYE BAŞLADI
CK'dan üç yeni tarife
YEREL

CK'DAN ÜÇ YENİ TARİFE
Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası sona erdi
YEREL

KAYMAKAMLIK KUPASI FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ
Milli basketbolcu Fatih Solak Muratpaşa'da
YEREL

MİLLİ BASKETBOLCU FATİH SOLAK MURATPAŞA'DA
Şehidin oğlundan teşekkür plaketi
YEREL

ŞEHİDİN OĞLUNDAN TEŞEKKÜR PLAKETİ
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Obezite Cerrahisi atandı
YEREL

ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE OBEZİTE CERRAHİSİ ATANDI
Döşemealtı Hastanesinde kaba inşaatın yüzde 90'ı tamamlandı
YEREL

DÖŞEMEALTI HASTANESİNDE KABA İNŞAATIN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI
Kumluca'da 'Narko-Sokak' operasyonu
YEREL

KUMLUCA'DA 'NARKO-SOKAK' OPERASYONU
&quot;Her kulübe Vagner Love gibi bir futbolcu lazım&quot;
YEREL

"HER KULÜBE VAGNER LOVE GİBİ BİR FUTBOLCU LAZIM"
Baykal'a ait iş merkezindeki hırsızlık
YEREL

BAYKAL'A AİT İŞ MERKEZİNDEKİ HIRSIZLIK

Özge bebeğe protez takılacak
YEREL

ÖZGE BEBEĞE PROTEZ TAKILACAK
Bahçeli 17 Mayıs'ta Alanya'da
YEREL

BAHÇELİ 17 MAYIS'TA ALANYA'DA
Başkan Yücel'den Avsallar halkına imar planı müjdesi
YEREL

BAŞKAN YÜCEL'DEN AVSALLAR HALKINA İMAR PLANI MÜJDESİ
Tenis: 12. Türkiye Senyör Takımlar Şampiyonası
YEREL

TENİS: 12. TÜRKİYE SENYÖR TAKIMLAR ŞAMPİYONASI
Türel: &quot;30'un üzerinde kavşakta düzenleme yapıyoruz&quot;
YEREL

TÜREL: "30'UN ÜZERİNDE KAVŞAKTA DÜZENLEME YAPIYORUZ"
Açık Hava Tiyatrosu ihaleye çıkarıldı
YEREL

AÇIK HAVA TİYATROSU İHALEYE ÇIKARILDI
Minik Özge için hukuki süreç başlıyor
YEREL

MİNİK ÖZGE İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR
Antalya'daki alkol düzenlemesi
YEREL

ANTALYA'DAKİ ALKOL DÜZENLEMESİ
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini