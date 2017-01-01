Engelleri dansla aştılar

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali"nde (ENFEST) çok sayıda engellinin sunduğu gösteri ilgi gördü.

Antalya Kültür Merkezi fuaye alanında gerçekleştirilen festivalde, davetliler ve protokol üyeleri engellilerden oluşan mehteran takımının konseriyle karşılandı. Konserde özel çocuklar, def, davul, zurnayla hünerlerini sergiledi.

Sahneye çıkan otistik, down sendromlu, görme, bedensel, işitme engelliler, sergiledikleri dans figürleriyle konuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Yaptıkları gösterilerle profesyonelleri aratmayan özel çocuklar, halk oyunları, semazen, engelli tekerlekli sandalye ve roman dansıyla izleyenleri büyüledi. Etkinlikte, engelli öğrenciler tenis oynadı, okçuluk hakkında bilgi alarak atış yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, açılışta yaptığı konuşmada, özel çocuklarla büyük bir aile olduklarını söyledi.

Antalyaspor taraftarları, Yörükler ve engellilerle sık sık bir araya geldiğini vurgulayan Türel, Türkiye'de önemli bir festival düzenlediklerini, "Engelsiz Antalya" hedefine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezinde 575 öğrenciye hizmet verdiklerine değinen Türel, "Artık 85 yataklı, 26 odalı sosyal tesisimizde bu kapsamda hizmette. Engelsiz Antalya için çalışıyoruz. Ulaşım ve danışmanlık hizmeti dışında engelsiz ev ve bina çalışmaları yapıyoruz. Engelli kardeşlerimizi çalışma hayatına kazandırma projemiz var, yaz okulları düzenliyoruz." diye konuştu.

- Engelli mola evleri kurulacak

Türel, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayıp, kent merkezinde engelli mola evlerini hayat geçireceklerini ifade ederek, çarşıda, pazarda işi olan ailelerin engelli çocuklarını, özel uzmanlar eşliğinde hizmet verecek mola evlerine bırakabileceğini söyledi.

Engelsiz Türkiye için çalıştıklarının altını çizen Türel, şu değerlendirmede bulundu:

"Sivil toplum kuruluşlarıyla her daim iş birliği içerisindeyiz. Evinde babasının yürütmeye çalıştığı Özge bebek ile bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız ilgilendiler, telefonla kendileri irtibat kurdular. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz de ilk kez Özge bebeği fark ederek, rehabilitasyon merkezimizde tüm rehabilitasyon ve tedavi hizmetlerini üstlendik."

İmkanı olan herkese, bütün kurumlara, şirketlere davette bulunan Türel, amaçlarının sadece özel çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemek olmadığını kaydederek, "Önemli olan farkındalık yaratmak, kafalardaki ve kalplerdeki engelleri ortadan kaldırmaktır. En büyük engel, imkanı olduğu halde hiçbir şey yapmamaktır. Zaman zaman kötü niyetle duygu istismarı yaparak, engelli insanlarımız adına yardım toplayanlar olmakta. Bu istismarı da önlemeliyiz." diye konuştu.

Festival 16 Mayıs'ta sona erecek.