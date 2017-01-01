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"Veysel Karani Hazretlerini Anma ve Anneler Günü"

09 Mayıs 2017 Salı, 14:28

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, "Veysel Karani Hazretlerini Anma ve Anneler Günü" etkinlikleri hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

Tutulmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Siirt Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Valiliğin himayesinde Baykan Kaymakamlığı ve Veysel Karani Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 14 Mayıs'ta düzenlenecek "Veysel Karani Hazretlerini Anma ve Anneler Günü" etkinliklerine herkesin davetli olduğunu aktardı.

Etkinlikleri bu yıl da geniş bir programla düzenleyeceklerini ifade eden Tutulmaz, "Siirt'in sahip olduğu zengin kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Pazar günü başlayacak etkinliklerimizde söyleyişiler, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler, ilahiler ve Grup Tillo konseri gibi birçok etkinlik yer alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Evliyalar diyarı Siirt'in köklü bir tarihe sahip olduğuna işaret eden Tutulmaz, etkinlikle kentin inanç turizminden pay almasını hedeflediklerini belirtti.

Vali Tutulmaz, "Etkinlikte, anne sevgisinin timsali olan ve Peygamber Efendimize olan sevgisiyle bilinen ve Peygamber Efendimizin Hırka-i Şerif'ini kendisine hediye ettiği Veysel Karani Hazretlerini anlatmak istiyoruz." görüşünü kaydetti.

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