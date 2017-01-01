FETÖ sanıklarına hapis cezası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 6 kişi, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuklu sanıklar G.D, A.M. ve E.Ö, tutuksuz yargılanan Ü.D, M.E, S.P. ve S.A. ile avukatları katıldı.

Sanık M.E, savunmasında, telefonuna ByLock'un 2014 eylül ayında indirildiğinin belirlendiğini ancak o tarihte 16 yaşında olduğunu anlattı.

O dönem oyun merakı olduğunu ifade eden M.E, "Bu program oyunlarla birlikte inmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben indirmedim ve kullanmadım. Telefon hattı annem adına kayıtlıydı ama ben kullanıyordum. Bu nedenle annem de görevinden ihraç edildi ve gözaltına alındı. Telefonu benim kullandığımı söyleyince onu bırakıp beni aldılar." diye konuştu.

Tutuksuz sanık S.A. ise engelli çocuğunun sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartını yerine getiremediğini savundu.

Mahkeme başkanının polis merkezinde imza vermesi gereken tarihin, çocuğunu hastaneye götürdüğü tarihten bir gün sonra olduğunu anımsatması üzerine S.A, çocuğuna eşi ile nöbetleşe baktıklarını, bu nedenle imzaya gidemediğini, bir gün sonra gittiğinde de "dosyasının kapandığı" söylenerek imza atmasına izin verilmediğini iddia etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, G.D, A.M, E.Ö, Ü.D, M.E. ve S.P'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklardan G.D'yi tahliye eden mahkeme, S.A'nın ise adli kontrol şartına uymadığı gerekçesiyle tutuklanmasını kararlaştırdı.