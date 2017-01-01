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Polisin sınava yetiştirdiği öğrenciden teşekkür ziyareti

09 Mayıs 2017 Salı, 14:29
Polisin sınava yetiştirdiği öğrenciden teşekkür ziyareti

ANTALYA (AA) - Antalya'da kapkaç yöntemiyle çalınan, kimlik kartının olduğu çantasını bulmalarının ardından polis tarafından sınava yetiştirilen üniversiteli Arzu Tıraş, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Tıraş, Uzunkaya'yı ziyaretinde, 29 Nisan'da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin sınavına giderken yaşadıklarını anlattı.

Sınav için Kumluca ilçesinden Antalya'ya geldiğini belirten Tıraş, "Okula giderken iki kişi aniden yanıma yanaşıp, çantamı çekip alarak kaçtı. O an sınava giremeyeceğimi düşündüm. Polisler geldiler ve zanlıları araştırmaya başladılar. Canla başla çalıştılar. Çantamı bulan ve beni sınava yetiştiren polis ağabeylerime canıgönülden teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Olayın şokunu uzun süre atlatamadığını dile getiren Tıraş, yeterince motive olamadığı için sınavdan iyi sonuç alamadığını söyledi. Tıraş, bir sonraki sınavda durumu düzelteceğini kaydetti.

Uzunkaya ise vatandaşın mağduriyetini gidermenin, polisin asli görev tanımı içinde yer aldığını vurguladı.

Tıraş'ın da sınava yetiştirilerek, mağduriyetinin giderilmesine çalışıldığını ifade eden Uzunkaya, "Polis arkadaşlarımız, kapkaçla alınan çantayı bularak, küçük bir parası eksik olmak kaydıyla kızımıza teslim etti. Orada doğru bir işlem yaptı arkadaşlarımız. Kızımızı gireceği sınava yetiştirme adına ekstra sorumluluk alarak, insani bir davranışla okuluna götürdüler. İnsiyatifi bu yönüyle kullanmış olmalarından dolayı ekip personelinden birini temsilen ayın polisi seçtik ve ödüllendirdik." dedi.

Suçu oluşmadan önlemek adına polislerin "çeşitli maskelerle" sokak, park ve alışveriş merkezlerinde görev yaptığını anlatan Uzunkaya, bu polislerin sayısını artırarak, vatandaşın mağdur olmasını önlemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Uzunkaya, ziyarette Tıraş'a satranç takımı ile "Polirobot Trafikte" adlı, trafik kurallarını öğreten oyun takımı hediye etti.

Antalya'nın Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, 29 Nisan'da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin sınavına gitmek için evinden çıkan Arzu Tıraş'ın (26) çantası, 2 zanlı tarafından kapkaç yöntemiyle çalınmıştı. Zanlıların kaçtığı belirtilen ormanlık alanda arama yapan polis ekipleri, bir ağacın altında buldukları çantadaki sınav giriş kartı ve kimliğini genç kıza teslim etmişti. Kızın, sınava geç kalacağını belirtmesi üzerine ekipler, Tıraş'ı ekip otomobiline alarak okula götürmüştü.

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