Erzincan'daki FETÖ/PDY davaları

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilen 14 sanıktan 2'si 10'ar yıl, biri 7 yıl 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 13'ü tutuklu 14 sanığın yargılandığı davaların görülmesine Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşma salonlarına sırayla alınan sanıklar, yaptıkları savunmalarında iddianamede yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasının ardından avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ahmet Daştan ile eski polis memuru Cengiz Yıldırım'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10'ar yıl, tutuksuz sanık Mehmet Küçük'e ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Duruşma salonlarına sırayla alınan diğer sanıklar ise yaptıkları savunmalarda, iddianamede yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmaları erteledi.

- İddianame

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaların ardından ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerde sanıkların FETÖ/PDY üyesi oldukları, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" programını kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirtiliyor.

İddianame doğrultusunda sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.