Foseptiğe düşen inek için seferber oldular

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kullanılmayan foseptiğe düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Derviş Zengin, büyükbaş hayvanlarını Yalnızbağlar Mahallesi Sanayi Sitesi arkasındaki araziye götürdü. Zengin'in otlattığı ineklerden biri, bölgede okul inşaatı şantiyesi için açılan ve kullanılmayan yaklaşık 5 metrelik foseptiğe düştü.

Zengin'in durumu bildirmesi üzerine, bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri ile iş makinesi sevk edildi. Ekipler, bir kısmı yağış nedeniyle su dolan çukura, iş makinesi yardımıyla toprak dolgusu yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ekipler, ineği çukurdan çıkardı.

Hayvan sahibi Derviş Zengin, ekiplere teşekkür etti.