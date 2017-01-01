Her mezun öğrenci için bir fidan

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ISPARTA (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, üniversiteden mezun olan her öğrenci için bir fidan diktiklerini belirterek, "Bu yılki mezuniyetlerle toprakla buluşan fidan sayısı 20 bine erişmiş olacak." dedi.

Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin 1976'da Akdeniz Üniversitesinin bir meslek yüksekokulu olarak faaliyete girdiğini, 1992'de Süleyman Demirel Üniversitesi olarak müstakil bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Geçen süreç içerisinde üniversitenin 193 bin 584 mezun verdiğini ifade eden Ayyıldız, "Bu muazzam bir başarı. Türkiye'nin aydınlık geleceği için dün olduğu gibi bugün de yarın da meşale yakmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ayyıldız, üniversitenin öğrenci odaklı çalıştığını belirterek, öğrencilerin üniversiteden mezun olduktan sonra da burayla bağının kopmaması için Rektör Prof. Dr. İlker Çarıkçı'nın öncülüğünde her öğrenci için fidan dikme kararı aldıklarını anlattı.

Bu kapsamda "Her Öğrenci İçin Bir Fidan" Projesini geçen yıl başlattıklarını hatırlatan Ayyıldız, geçen yıl mezun olan 10 bine yakın öğrenci için üniversitenin belirlenen alanlarına fidan dikimi yaptıklarını vurguladı.

Projenin bu yıl da devam edeceğini vurgulayan Ayyıldız, "Bu yılki mezuniyetlerle Öğrenci Ormanında toprakla buluşan fidan toplamı 20 bine erişmiş olacak. Öğrencilerimizi yeni hayatlarına fidanla umutla uğurluyoruz." dedi.

Ayyıldız, üniversite yönetiminin başlattığı "İlham veren üniversite" sloganıyla çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.