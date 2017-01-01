Kocaeli'de silah ticareti iddiası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de silah ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, değişik çap ve markalarda 9 tabanca, 103 tabanca fişeği, 3 tabanca sürgüsü, bir kısa tüfek ve 17 şarjör ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezinde silah ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Ekiplerce, 2 ve 6 Mayıs'ta kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda değişik çap ve markalarda 9 tabanca, 103 tabanca fişeği, 3 tabanca sürgüsü, bir kısa tüfek ve 17 şarjör ele geçirildiği belirtilerek, olayla ilgili yakalanan A.Z.E'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ifade edildi.



