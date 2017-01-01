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MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, Adana Demirspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, bu hafta sahalarında Boluspor ile oynayacakları karşılaşmayı da kazanıp Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda 2-1 kazandıkları Adana Demirspor maçında çok iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

Mücadelenin karşılığında haklı bir galibiyet aldıklarını aktaran Gündüz, şampiyonluk yolunda avantajlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Gündüz, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Adana Demirspor karşısında takımımız çok iyi mücadele etti. 1-0 geriye düşmemize rağmen oyun ciddiyetimizi bozmadık ve sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildik. Zirve adına önemli bir karşılaşmaydı ve önemli bir 3 puanı hanemize yazdırarak, liderliğimizi sürdürdük." dedi.

Ligde puanlarını 60'a yükselttiklerini anımsatan Gündüz, "En yakın takipçimiz Sivasspor'un 2 puan önünde zirvede yer alıyoruz. Artık son 2 haftaya girdik. Avantaj bizim elimizde. Bu avantajı en iyi şekilde kullanıp, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Gündüz, Adana Demirspor maçını unutarak pazar günü sahalarında oynayacakları Boluspor maçına odaklandıklarını aktararak, "Adana Demirspor maçı bizim için geride kaldı. Önümüzde Boluspor maçı var ve takım olarak bu maça odaklandık. Hiçbir şeye kafamızı takmadan birlik ve beraberlik içerisinde tek düşüncemiz Boluspor maçı olacak. Sahamızdaki Boluspor maçını kazanıp mutlu sona ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Şampiyonluk yolunda önemli galibiyet aldı





TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Malatya temsilcisi, en yakın takipçisi Sivasspor'un 2 puan önünde zirvedeki yerini korurken, Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.

Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 32 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik 8 de mağlubiyet aldı. Malatya ekibi, rakip fileleri 46 kez havalandırırken, kalesinde ise 35 gol gördü.

Malatya ekibi, bu sezon deplasmanda 7. galibiyetini aldı. Deplasmanda oynadığı 16 karşılaşmada 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, 16 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti.